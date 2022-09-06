Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни зараз виснажені й не можуть тримати оборону майже по кожному плацдарму.

До речі ЗСУ розбили позиції окупантів із Сахаліну: вони втекли лишивши документи, зброю і презервативи

Каскад руйнування російської оборони на фронті

Коваленко зазначив, що на фронті з боку українських захисників нині спостерігається таке явище, яке можна назвати каскад.

Каскад саме руйнування оборони російських окупаційних військ,

– наголосив військовий оглядач.

За його словами, підготовка цього каскаду була досить довгим процесом. Фактично він бере початок із весни, коли розпочалися контрнаступальні дії з боку Збройних Сил України спочатку на північному плацдармі, а потім і на інших, наприклад, у Харківській та в Херсонській областях відбувалися дії.

Але тоді у російських окупантів було ще достатньо сил та засобів, щоб блокувати ці контрнаступальні дії. Тому треба було чекати того часу, коли вони будуть остаточно виснажені,

– пояснив Коваленко.

Нині, зауважив військовий оглядач, росіяни виснажені й не можуть тримати оборону майже по кожному плацдарму. Тому ЗСУ розпочинають своє просування вглиб тимчасово окупованої частини України та звільняють усе більше нових територій саме на Херсонському, Харківському або Донбаському плацдармах.

Коваленко про каскад руйнування оборони ворога: дивіться відео

Яка ситуація у Запорізькій області

Коваленко вважає, що єдина проблема, яка може виникнути найближчим часом, – це питання Запорізької області.

Бо російські окупанти зараз збільшують концентрацію своїх підрозділів саме в Запорізькій області. Тому там контрнаступальні дії можуть бути не настільки ефективними,

– сказав він.

Але, за словами військового оглядача, саме зараз це не потрібно. У Запорізькій області нині потрібно блокувати всю групу військ. А на інших напрямках продовжувати просування та звільнення наших територій, допоки окупанти ще не компенсували якось свої втрати.

Ми в Запорізькій області на сьогодні здійснюємо насамперед оборонні дії. Ми на сьогодні можемо спостерігати, як у Запорізькій області вже сконцентровано 5 та 35 загальновійськові армії,

– зазначив Коваленко.

Він зауважив, що саме до Запорізької області росіяни передислокують підрозділи 3 армійського корпусу, а також розгортають інші, щоб максимально сконцентруватися та закріпити ці позиції за рів.

На думку Коваленка, в розумінні російського командування правобережна частина Херсонської області уже втрачена. Окупанти це розуміють і бачать. Вони лише намагаються максимально утримати там свої позиції.

Військовий оглядач додав, що на інших плацдармах, за винятком поки що саме Запорізької області, росіяни не можуть накопичити необхідний ресурс для того, щоб здійснювати наступальні та оборонні дії. А з Харківської області, ймовірно, найближчим часом буде надходити все більше гарних новин.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на Півдні та Сході. ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Ситуація на фронті: останні новини

Попри численні поразки, окупанти не думають відступати. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні раніше зайнятих рубежів.

Наші захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів на нашій землі. 5 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів.

Українським військовим також вдалося трохи просунутися на Луганщині. Ворог продовжує зазнавати втрат у регіоні.

Варте уваги – контрнаступ ЗСУ добре послаблює росію на Півдні: дивіться відео