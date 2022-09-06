Захисникам України вдалося відбити невдалий штурм окупантів з 39 омсбр з Сахаліну. Як зазначили в СтратКомі, росіяни залишали поле бою навіть швидше, ніж мобілізовані з ОРДЛО.
До теми ЗСУ відбили наступ ворога на кількох напрямках: карта бойових дій станом на 6 вересня
Які трофеї опинилися в руках ЗСУ
Ворог, тікаючи, позалишав багато цікавого на полі бою. Так, серед знахідок ЗСУ показали:
- гранатомети;
- кулемети;
- екіпірування;
- презервативи.
Цікавою знахідкою були й документи з обліку особового складу.
Найприємніше в тому, що 90% із зазначених у списках недовояк вже ніколи не візьмуть зброю в руки – вони або залишилися на полі бою або були взяті в полон,
– поділилися в ЗСУ.
Трофей, які залишили бійцям ЗСУ окупанти з Сахаліну / Фото СтратКом ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 вересня
Захисники України невтомно знищують ворога та завдають йому значних втрат у техніці та живій силі. Станом на ранок 6 вересня кількість ліквідованих загарбників перевищила 50 тисяч.
Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити:
- особового складу – 50 150 (+350 за минулу добу)
- танків – 2 077 одиниць (+9 );
- бойових броньованих машин – 4 484 одиниць (+25);
- артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);
- РСЗВ – 296 одиниць (+2);
- гелікоптерів – 207 одиниць (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);
- крилатих ракет – 209 одиниць (+4);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);
- спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).
Актуальні втрати ворога станом на 6 вересня 2022 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Варте уваги – оперативне зведення від Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео