Захисникам України вдалося відбити невдалий штурм окупантів з 39 омсбр з Сахаліну. Як зазначили в СтратКомі, росіяни залишали поле бою навіть швидше, ніж мобілізовані з ОРДЛО.

До теми ЗСУ відбили наступ ворога на кількох напрямках: карта бойових дій станом на 6 вересня

Які трофеї опинилися в руках ЗСУ

Ворог, тікаючи, позалишав багато цікавого на полі бою. Так, серед знахідок ЗСУ показали:

гранатомети;

кулемети;

екіпірування;

презервативи.

Цікавою знахідкою були й документи з обліку особового складу.

Найприємніше в тому, що 90% із зазначених у списках недовояк вже ніколи не візьмуть зброю в руки – вони або залишилися на полі бою або були взяті в полон,

– поділилися в ЗСУ.

Трофей, які залишили бійцям ЗСУ окупанти з Сахаліну / Фото СтратКом ЗСУ

Втрати ворога станом на 6 вересня

Захисники України невтомно знищують ворога та завдають йому значних втрат у техніці та живій силі. Станом на ранок 6 вересня кількість ліквідованих загарбників перевищила 50 тисяч.

Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити:

особового складу – 50 150 (+350 за минулу добу)

танків – 2 077 одиниць (+9 );

бойових броньованих машин – 4 484 одиниць (+25);

артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);

РСЗВ – 296 одиниць (+2);

гелікоптерів – 207 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);

крилатих ракет – 209 одиниць (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);

спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).



Актуальні втрати ворога станом на 6 вересня 2022 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варте уваги – оперативне зведення від Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео