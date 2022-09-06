Защитникам Украины удалось отразить неудачный штурм захватчиков из 39 омсбр из Сахалина. Как отметили в Страткоме, россияне покидали поле боя даже быстрее, чем мобилизованные из ОРДЛО.
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Какие трофеи оказались в руках ВСУ
Враг, убегая, оставлял много интересного на поле боя. Так, среди находок ВСУ показали:
- гранатометы;
- пулеметы;
- экипировка;
- презервативы.
Интересной находкой были и документы по учету личного состава.
Самое приятное в том, что 90% из указанных в списках недовояк уже никогда не возьмут оружие в руки – они либо остались на поле боя или были взяты в плен,
– поделились в ВСУ.
Трофей, оставивших бойцам ВСУ оккупанты из Сахалина / Фото СтратКом ВСУ
Потери врага по состоянию на 6 сентября
Защитники Украины без устали уничтожают врага и наносят ему значительные потери в технике и живой силе. По состоянию на утро 6 сентября количество ликвидированных захватчиков превысило 50 тысяч.
Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить :
- личного состава – 50 150 (+350 за минувшие сутки)
- танков – 2 077 единиц (+9);
- боевых бронированных машин – 4484 единиц (+25);
- артиллерийских систем – 1179 единиц (+22);
- РСЗО – 296 единиц (+2);
- вертолетов – 207 единиц (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);
- крылатых ракет – 209 единиц (+4);
- автомобильной техники и автоцистерн – 3305 единиц (+19);
- специальной техники – 109 единиц (+2).
Актуальные потери врага по состоянию на 6 сентября 2022 года / Инфографика Генштаба ВСУ
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