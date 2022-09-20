Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції. У відомстві зазначили, що полеглих героїв повертали спільно з іншими відомствами.

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Тіла ще 25 військових привезли до України

Як зазначають у міністерстві, в операції брали участь:

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко;

інші силові структури нашої держави.

У відомстві наголошують на тому, що процес повернення відбувається згідно з нормами, прописаними у Женевській конвенції.

Україна та росія домовилися про обмін полоненими

Про це напередодні розповів Реджеп Ердоган. Він заявив, що додому зможуть повернутися 200 полонених українців. На думку президента Туреччини, це дозволить "зробити значний крок уперед".

Водночас Ердоган був стійким у позиції територіальної цілісності нашої держави. Він підкреслив, що Україна повинна повернути всі окуповані росією території. Мовиться не лише про ті, які вона захопила від 24 лютого 2022 року.

Українців у російському полоні більше

Раніше Володимир Зеленський зауважив, що ворог утримує значно більше українських бранців. Тому ЗСУ необхідно брати у полон якомога більше росіян. Це необхідно робити для того, щоб збільшувати обмінний фонд. Лише таким чином можна буде повертати додому захисників України.

Але, додав Зеленський, завдяки контрнаступу ЗСУ на Харківщині, обмінний фонд суттєво зріс. Його поповнили сотні російських військових. Президент також звернувся до окупантів. Він закликав їх здаватися. Ба більше, пообіцяв ставлення, передбачене Женевською конвенцією.

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