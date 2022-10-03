Наших захисників у полоні годують комбікормом. З'їсти все треба за 30 секунд. Про це розповів звільнений з полону морпіх Михайло Діанов.

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"Хочете закатувати людину, чи морально і фізично знищити, – не годуйте її"

Діанов перебував у полоні в колишній колонії в Оленівці. Воїн з жахом згадує, як над українцями знущалися окупанти. Наших захисників годували комбікормом навіть без солі. Давали настільки мало, що вмістилося б в одноразовий стакан. Таким був сніданок.

На обід загарбники давали так звані "щі". Насправді це була вода і квашена капуста. Якщо пощастить, ще шматочок картоплі. На вечерю – знову комбікорм. Найстрашніше знущання – морити голодом, переконаний Діанов.

Тебе можна різати, тебе можна бити, намотувати скотч, а воно дуже сильно болить і так далі. Біль ти можеш витримати любий. Голод – це все, це просто жах,

– впевнений український захисник.

Інтерв'ю Михайла Діанова про оборону Маріуполя, поранення і знущання в полоні: дивіться відео

Діанов згадує, що на їжу виділяли по 30 секунд. Тричі на день давали шматок хліба. Втім, він був настільки черствий, що ті, хто без зубів, не міг їсти.

"Я відкладав кашу для того, щоб нормально спати"

Морпіх розповідає, аби нормально заснути, доводилося тримати "їжу" до останнього. Тож морпіх відкладав "кашу" і "хліб" на вечір.

Якщо ти цього не робив, то закривав очі і бачив їжу… Я не бачив ні сім'ю, тобі не цікаво було, вільна Україна чи ні. І це я адекватно говорю. Тебе нічого не цікавило,

– згадує український захисник.

Для ще більшого знущання наглядачі часто їли нормальну їду на очах військовополонених. Українських захисників дуже часто жорстоко били. Під час перебування в полоні Діанов дізнався про випадок буцімто суїциду.

"Азовець якийсь, який ніби на ДІЗО (ДІЗО – це дисциплінарний ізолятор, куди зазвичай відправляють засуджених за порушення встановленого порядку – 24 канал) порізав вени. Йому порізали вени, 100%. Жодного випадку суїциду не те, що не було, навіть натяку не було в людей на те, що вони хочуть з собою щось зробити. Жодного!", – запевнив морпіх 36 бригади.

Зверніть увагу! За час полону Михайло Діанов схуд на 40 кілограмів.

Реакція уповноваженого з прав людини

Втрата десятків кілограм ваги у наших військовополонених захисників – це не про те, що їх погано годували, а про те, що їх катували голодом. У цьому переконує уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Високопосадовець запевняє, такі дії окупантів підтверджують пряме ігнорування Женевських конвенцій.

Про це не можна мовчати! Вкотре звертаюся до міжнародних організацій, аби наполягали на дотриманні росіянами норм щодо гуманного ставлення під час війни,

– сказав Лубінець.

Уповноважений з прав людини підкреслив, що Україна робить усе для того, аби наші громадяни повернулися додому.

Частину українських воїнів звільнили з полону: що відомо

Обмін військовополоненими провели 21 вересня. Внаслідок цього Україна повернула 215 захисників. Серед них і захисники "Азовсталі".

За 200 воїнів наша держава віддала кума Путіна Віктора Медведчука.

Згідно з умовами обміну командири захисників "Азовсталі" мають перебувати в Туреччині до кінця війни.

У Михайла Діанова не вистачає 4 сантиметрів кістки у зламаній руці. Воїну зроблять операцію в США.

У звільненої з полону Мар'яни Мамонової народилася донечка.

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Полон захисників "Азовсталі"

Майже 3 місяці українські воїни мужньо боронили Маріуполь від російських загарбників. Вони перебували на "Азовсталі" під постійними обстрілами та в оточенні ворога.

Наприкінці весни нашим військовим наказали здатися. 16 травня їх евакуювали в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Згодом рідні бійців зазначили, що в полон потрапили близько 2500 тисяч захисників Маріуполя.

29 червня провели перший обмін. Тоді додому повернулися 144 воїни. З них 95 – оборонці "Азовсталі".

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