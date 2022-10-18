Нові деталі повернення українських героїнь

Про це 24 каналу розказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він зауважив, що серед вже колишніх полонянок є не лише військові, а й цивільні – некомбатанти, тобто ті, хто в принципі не могли перебувати у полоні, і фактично стали заручницями.

Зверніть увагу З полону визволили медикиню з "Азовсталі", яку розлучили з донькою Алісою

108 наших героїнь вчора вдалося повернути. Це радість для сімей, для багатьох дітей, які чекали на своїх мам, для багатьох батьків. Наймолодшій звільненій – 21 рік, найстаршій – 62,

– розповів Юсов.

За його словами, цей обмін готувався довго, адже це справді складна робота, бо Україна має справу з країною-агресоркою, яка яка довільно трактує або взагалі ігнорує міжнародне право і Женевські конвенції.

Попри це, вчора повернулися до Україні представниці Збройних Сил, Військово-морських сил, територіальної оборони, прикордонної служби і багатьох інших структур. Попереду у них довгий період реабілітації, відновлення, лікування. А Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й далі працюватиме над наступними обмінами та поверненням додому наших полонених героїв і героїнь.

Багато українців досі у полоні

Роботи у штабу ще багато, адже чимало українців досі перебувають у полоні у росіян. Юсов наголосив, що Україна має дані щодо їхньої кількості, але не розголошує їх. За його словами, працює база Національного інформаційного бюро, працюють слідчі, і незалежно від того, чи підтверджені полонений або полонена міжнародним комітетом Червоного Хреста, Україна володіє цією інформацією і працює над поверненням своїх захисників.

Ми не оприлюднюємо кількість полонених українців, як і не коментуємо кількість полонених росіян, тому що йдуть складні переговори, паралельно декілька процесів щодо можливих окремих обмінів, які обов'язково будуть найближчим часом, ну і власне щодо великого проєкту, над яким працює Україна – обміну всіх на всіх,

– зауважив він.

Чи потрапляють у полон російські жінки

В українському полоні також є росіянки, однак їх значно менше, аніж полонених у Росії українок. Цьому є просте пояснення – саме росіяни прийшли в Україну, у наш дім, а українці мають захищати свою землю від загарбників. У цьому й полягає колосальна відмінність.

"Коли ми говоримо з нашими міжнародними партнерами про захист прав військовополонених, про умови утримання, то необхідно постійно нагадувати, що українці захищають власну територію в несправедливій війні", – зазначив Юсов.

Саме тому росіяни захопили у полон певну кількість жінок, особливо під час першої фази вторгнення. Знову ж таки, важливо, що мова йде не лише про військовослужбовиць, які захищали Україну зі зброєю в руках. Полоненими чи то пак заручницями стали цивільні жінки, некомбатанти – наприклад, юристки чи бухгалтерки військових частин, волонтерки. Так, вони могли бути на службі і виконувати свої професійні обов'язки, але за нормами міжнародного права їх не могли взяти у полон.

Держава-агресор ігнорує ці факти. Україна так себе не поводить, ми не захоплюємо заручників, ми не ігноруємо міжнародне право. Однак ми знаємо, з ким маємо справу і повертати будемо всіх,

– підсумував Юсов.

Андрій Юсов про звільнення з полону 108 українок: дивіться відео

Що ще відомо про жіночий обмін