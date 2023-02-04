Андрей Ермак подчеркнул, что работа продолжается. Украина сделает все, чтобы вернуть домой всех своих героев.
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Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев.
– заявил глава Офиса Президента.
Вернуть удалось:
87 воинов ВСУ;
8 бойцов ТРО;
7 героев из Нацгвардии;
6 – из Нацполиции;
5 – из ГНСУ;
2 – из ВМС;
1 – из ГСЧС.
Украина вернула из плена 116 героев / Координационный штаб по обращению с военнопленными
Теперь героев ждет медицинское обследование, лечение и реабилитация.
Первые кадры с героями: смотрите видео Дмитрия Лубинца
Дмитрий Лубинец – омбудсмен – заявил, что он искренне радуется за каждого героя, который вернулся из плена, а также – их родных.