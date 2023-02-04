Андрей Ермак подчеркнул, что работа продолжается. Украина сделает все, чтобы вернуть домой всех своих героев.

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Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев.

– заявил глава Офиса Президента.

Вернуть удалось:

87 воинов ВСУ;

8 бойцов ТРО;

7 героев из Нацгвардии;

6 – из Нацполиции;

5 – из ГНСУ;

2 – из ВМС;

1 – из ГСЧС.

Украина вернула из плена 116 героев / Координационный штаб по обращению с военнопленными

Теперь героев ждет медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Первые кадры с героями: смотрите видео Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец – омбудсмен – заявил, что он искренне радуется за каждого героя, который вернулся из плена, а также – их родных.