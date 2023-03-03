Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

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Скільки полеглих героїв повернули

Від початку повномасштабного вторгнення робота для обміну полоненими йде постійно. З окупованих територій вже вдалося повернути тіла 1426 захисників України. Їх рідні зможуть гідно поховати полеглих героїв.

Зверніть увагу! В Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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