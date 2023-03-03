Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції. Про це повідомили у Мінреінтеграції.
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Скільки полеглих героїв повернули
Від початку повномасштабного вторгнення робота для обміну полоненими йде постійно. З окупованих територій вже вдалося повернути тіла 1426 захисників України. Їх рідні зможуть гідно поховати полеглих героїв.
Останні обміни полоненими
- 16 лютого з полону повернули 101 українця – 100 військових та 1 цивільного. Серед них були оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також – захисники Бучі, Херсона та Лиману.
- 4 лютого додому повернулись 116 українських воїнів. 87 воїнів були із ЗСУ, 8 бійців – ТРО, 7 героїв з Нацгвардії, 6 – з Нацполіції, 5 – з ДПСУ, 2 – з ВМС, 1 – з ДСНС.