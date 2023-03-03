Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Сколько павших героев вернули

С начала полномасштабного вторжения работа по обмену пленными идет постоянно. С оккупированных территорий уже удалось вернуть тела 1426 защитников Украины. Их родные смогут достойно похоронить павших героев.