В этот же день руководитель ОП Андрей Ермак заслушал доклады представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поводу очередного успешного освобождения из российского плена.
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Детали обмена
Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что сегодняшний обмен достаточно удачный и большой. Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе абсолютно всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба.
Военное руководство подвело итоги обмена: видео
По информации заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, среди освобожденных:
- 87 воинов ВСУ;
- 8 бойцов ТРО;
- 7 героев из Нацгвардии;
- 6 – из Нацполиции;
- 5 – из ГПСУ;
- 2 – из ВМС;
- 1 – из ГСЧС.
Добавляют, что над обменом представителей системы МВД ГУР работало еще вместе с Денисом Монастырским.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.
Освобожденные из плена украинцы нуждаются в реабилитации
Дмитрий Усов отметил, что состояние здоровья освобожденных из русского плена бойцов неудовлетворительный. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.
Ермак отметил, что очень важно, чтобы защитники получили первую медицинскую помощь, чтобы были проведены все необходимые обследования, при необходимости поставлены диагнозы. У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь.
Также он выразил сожаление в связи с бездействием Международного комитета Красного Креста, который не обеспечивает соблюдение прав человека, в том числе находящихся в плену украинцев.
Президент Украины знает имя каждого освобожденного. Вчера Буданов докладывал. И мы говорили о каждом человеке, который сегодня должен был вернуться из плена,
– рассказал руководитель Офиса Президента.
Присутствующие подчеркнули, что работа по освобождению пленных будет продолжаться, пока домой не вернутся все украинцы.
Во время обмена вернули тела погибших героев
Также 4 февраля Украина вернула тела погибших защитников и волонтеров:
- волонтера Кристофера Мэтью Перри;
- волонтера Эндрю Тобиаса, Мэтью Бегшоу;
- добровольца Евгения Кулика (служил во французском иностранном легионе, в то же время после 24 февраля вернулся, чтобы защищать Украину).