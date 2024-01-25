Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода зауважив, що такі випадки були на практиці, але не завжди. Ба більше, тоді росіяни про це попереджали українську сторону.
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Ми можемо констатувати, що авіатранспорт використовувався під час низки попередніх обмінів, але не завжди,
– зазначив Юсов.
За його словами, під час великого обміну, коли до України повернулись 230 українських оборонців, використовувалось авіасполучення.
"Тоді Росія заздалегідь повідомила Україну про те, що борт здійснюватиме посадку і, що на борту перебувають полонені та запросила режим тиші", – зазначив він.
Росія не робила запитів на режим тиші
Представник ГУР наголосив, що всі обміни полоненими проходять офіційно. Однак цього разу держава-агресор подібних запитів, ані письмових, ані усних не робила.
Крім того, Юсов звернув увагу на важливий момент. Так, зі слів російської сторони випливає, що великий військовий літак був завантажений лише на третину. Крім цього, поруч з ІЛом в повітряному просторі перебували й інші літаки – АН-26 і АН-72. Всі ці обставини вимагають вивчення.
Представник розвідки наголосив: за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує.
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До слова, раніше в Головному управлінні розвідки розповіли, що на борт цього літака мали сісти VIP-представники військово-політичного керівництва Росії. Однак в останню мить фсб наказала їм використати інші види транспорту.
Падіння Іл-76: головне
- Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в російській Бєлгородській області 24 січня.
- Російське міноборони заявило, що на борту перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.
- Джерела УП у Генштабі заявили, що Іл-76 перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.
- У ГУР пізніше повідомили, що інформації про те, хто перебував на борту літака, немає. І попри те, що Україна дійсно готувалася до обміну полоненими, говорити про те, що на борту перебували українці – зарано. Крім того, українська сторона безпечно доставила російських військовополонених на місце обміну.
- Тоді як Росія не попереджала Україну про необхідність убезпечити повітряний простір у районі Бєлгорода.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація перебуває на його особистому контролі. Він звинуватив окупантів у прагненні "зіграти життями українських полонених".