Пекін діє дуже хитро, адже після слова "справедливість" не вказав конкретно про справедливість з боку України чи Росії йде мова. Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус.

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Інформаційна загроза

Китай як був на своєму боці, так і залишився. КНР не буде ні на російському боці, ні на українському й поготів на боці США чи Євросоюзу.

До того ж американський політолог зауважив, що зустрічі між російськими та китайськими політиками, зокрема міністрами оборони, відбуваються регулярно.

Шойгу у жовтні 30 жовтня 2023 року їздив у Китай налагоджувати робочі контакти. Картинка публічної зустрічі, звісно, більше потрібна Росії й це агресор використовуватиме на повну,

– мовив Юнус.

За його словами, складно буде приховати щось серйозне, адже зараз все перевіряється. Тому подібні зустрічі мають більше інформаційну загрозу, пропаганду, яка більшою мірою працюватиме на Росію.

Це просто політика і я думаю, що нічого суттєвого не відбулося. Китай не приховує, що має відносини з Росією в економічній та військово-промисловій сферах. Просто зараз є перелік тих територій, які не входять під санкції, можливо, тоді Китай почне діяти,

– зазначив американський політолог.

Нещодавно США ухвалили рішення щодо банківської сфери й після цього Китай вийшов із заявою, а багато компаній почали переглядати свої взаємовідносини у цій сфері.

Китай погрожує Україні

Пекін пригрозив Києву погіршенням двосторонніх відносин. Причиною таких заяв стало внесення Україною понад 10 китайських компаній до переліку "Міжнародних спонсорів війни".

Таке попередження було передано Україні в січні на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями. Офіційно цю заяву жодна зі сторін поки не коментувала.

Водночас під час зустрічі з послом України в Пекіні віцеміністр закордонних справ Сунь Вейдун заявив, що країни повинні поважати та щиро ставитися одна до одної.

Зауважимо! Україна внесла 48 компаній з усього світу до переліку "Міжнародних спонсорів війни". Китай має найбільше компаній у чорному списку – 14. За ним йдуть США, Франція та Німеччина.