У телефонній розмові з канцлером Німеччини Фіцо заявив, що зупинка транзиту газу з Росії через Україну нібито шкодить Словаччині та завдає збитків Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Фіцо.

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Що заявив Фіцо про Зеленського

Прем'єр Словаччини вкотре пригрозив вжити заходів щодо України у відповідь. Водночас він запропонував Зеленському зустрітися у Давосі 21 січня, де відбуватиметься Всесвітній економічний форум. Однак, за словами Фіцо, президент України ще не відповів на пропозицію.

Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч у Давосі може розкрити майбутнє словацько-українських відносин,

– додає Фіцо.

Він також розкритикував візит до України представників словацької опозиції та заявив, що вони "сліпо і некритично стають на бік української сторони та віддають перевагу українським інтересам перед словацькими".

Зауважимо, що 13 січня словацький прем'єр запропонував Зеленському зустрітися на кордоні, щоб провести перемовини щодо транзиту газу до Словаччини. Український президент відповів на пропозицію Фіцо та запропонував йому 17 січня приїхати до Києва.

Проте в Братиславі не погодилися на цю пропозицію. Зокрема, віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар назвав неможливим приїзд Фіцо до української столиці.