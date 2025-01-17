Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Aktuality. Опозиція Словаччини приїхала до Києва для підтримки України на тлі конфлікту з Фіцо.

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Делегація опозиції Словаччини в Києві

Міхал Шимечка одразу вказав на чітку мету візиту.

У нас дуже зрозуміла мета – знову відкрити двері, якими "грюкнув" Роберт Фіцо, вдаючись до своїх агресивних атак. Словаччина та Україна є близькими партнерами і можуть багато допомагати одне одному,

– наголосив він.

Шимечка також з гумором зазначив, що вони приїхали до Києва саме в той день, коли президент України Володимир Зеленський запрошував Роберта Фіцо.

Нині п’ятниця, коли ми мали приїхати. Тож ми тут,

– сказав політик.

За інформацією видання, також була запланована поїздка делегації депутатів від коаліційної партії "Голос", представником якої є чинний президент Словаччини Петер Пеллегріні. Однак їхній візит відклали через певні безпекові причини.