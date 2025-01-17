Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Aktuality. Оппозиция Словакии приехала в Киев для поддержки Украины на фоне конфликта с Фицо.

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Делегация оппозиции Словакии в Киеве

Михал Шимечка сразу указал на четкую цель визита.

У нас очень понятная цель – снова открыть двери, которыми "хлопнул" Роберт Фицо, прибегая к своим агрессивным атакам. Словакия и Украина являются близкими партнерами и могут много помогать друг другу,

– подчеркнул он.

Шимечка также с юмором отметил, что они приехали в Киев именно в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский приглашал Роберта Фицо.

Сейчас пятница, когда мы должны были приехать. Поэтому мы здесь,

– сказал политик.

По информации издания, также была запланирована поездка делегации депутатов от коалиционной партии "Голос", представителем которой является действующий президент Словакии Петер Пеллегрини. Однако их визит отложили по определенным причинам безопасности.