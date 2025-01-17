Україна хоче конструктиву зі Словаччиною
Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Словаччині у сфері енергетики, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Ця тема є чутливою. Ми дуже відкриті, готові допомогти словацькому народові досягти енергетичної стабільності. Але для нас важливо почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху в ЄС та НАТО, бо це для нас ключове.
Президент зауважив, що діалог між країнами можливий, навіть попри відмову прем'єр-міністра Роберта Фіцо відвідати Київ для переговорів.
Ми були готові прийняти лідера наших друзів зі Словаччини, але приїхав інший лідер,
– зазначив Зеленський.
До слова! Раніше Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на перемовини для обговорення припинення транзиту російського газу територією України.