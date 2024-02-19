Байден убежден, что республиканцы делают ошибку, блокируя одобрение финансирования для нашего государства. Отметим, что ранее Джонсон отказался поставить пакет на голосование в Палате представителей.

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Разговор с Джонсоном

Сенат США 13 февраля проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на более 95,3 миллиарда долларов. Из них более 60 миллиардов планируют передать Украине. Однако спикер Майк Джонсон отказался выносить его на голосование, требуя встречи с Джо Байденом.

Американский лидер, в свою очередь, согласился на разговор со спикером.

Конечно, я рад встретиться с ним, если ему есть что сказать,

– сказал Байден.

В разговоре с журналистами президент США сказал, что республиканцы делают большую ошибку, выступая против помощи Украине. Также Байден добавил, что республиканцы делают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО". Он отметил, что это "просто шокирует" и он "никогда не видел ничего подобного".

Помощь США Украине