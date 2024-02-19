Соответствующую информацию обнародовало издание NBS News. О каких именно модификациях идет речь и на каком расстоянии могут поражать цели на оккупированных территориях Украины – читайте в материале 24 Канала.

Важно США работают над передачей Украине нового варианта ракеты ATACMS большей дальности, – NBC

Две модификации для Украины

Осенью 2023 года Украина впервые получила ограниченное количество дальнобойных ракет ATACMS и успешно применила их. В частности, тогда удалось поразить вражеские аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

В октябре Вашингтон подтвердил, что предоставил Украине ракеты с дальностью поражения до 165 километров. Особенностью этих ракет является боевая часть, которая состоит из 900 кассетных боеприпасов. Однако это базовая версия ракеты, а сейчас администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы Украина получила новые образцы, которые могут атаковать цели на расстоянии до 300 километров. Под эту характеристику подходят 2 модификации из 4, поэтому далее расскажем больше о них.



Ракеты ATACMS запускают с пусковых установок РСЗО, в том числе HIMARS / Фото Lockheed Martin

ATACMS Block IA

Эта модификация появилась в 1998 году – через 10 лет после изготовления первых образцов ракет ATACMS с дальностью 165 километров. Как и предыдущая версия, эта модификация имеет кассетную боевую часть. Однако количество суббоеприпасов в ней решили уменьшить с 950 до 300. И объяснение этому довольно простое – таким образом удалось уменьшить вес самой ракеты.

Такое усовершенствование позволило существенно увеличить дальность поражения ракеты с 165 до 290 километров. Каждый кассетный суббоеприпас накрывает территорию площадью 15 квадратных метров.

Улучшение системы навигации сделало эту ракету в 10 раз точнее чем те, которые Украина уже использовала прошлой осенью. Погрешность попадания этих ракет уменьшилась с 250 до 25 метров.

Как и предыдущая версия, эти ракеты подходят для ударов по аэродромам, ПВО, командным пунктам и скоплению техники противника, только на значительно большем расстоянии.

ATACMS Block IVA

Это самая новая модификация ракеты ATACMS на вооружении в армии США. И она абсолютно отличается от всех предыдущих версий. Прежде всего – боевой частью ракеты. В этой версии она не кассетная, а унитарная, то есть цельная. Ее вес – 227 килограммов.

Дальность поражения этой ракеты – 300 километров при любых погодных условиях. Кроме того, эти ракеты можно быстро перезаряжать на пусковых установках, что позволяет вести длительный огонь по вражеским целям.

Среди преимуществ такой ракеты является то, что в отличие от боеголовок с кассетными боеприпасами, она поражает конкретную цель с минимальным поражением прилегающих к ней объектов. Поэтому этими ракетами лучше всего атаковать фортификационные сооружения противника и даже бункеры.

У обеих модификаций цена примерно одинакова – в среднем речь идет о 1 миллионе долларов.



Характеристика ракет ATACMS / Инфографика 24 Канала

ІА или IVA: какие ATACMS может получить Украина

Пока в США не уточняют, о какой именно модификации идет, ведь пока известно только о дальности поражения. Однако в обеих рассмотренных модификациях она почти одинакова. Но стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны, а скорее на то, для чего нам эти ракеты.

Американские чиновники, которые рассказали прессе о работе над предоставлением новых ракет Украине отметили, что их хотят передать для того, чтобы Силы обороны могли атаковать цели во временно оккупированном Крыму. В частности это можно объяснить тем, что и уже предоставленные ATACMS с дальностью 165 километров, и "умные бомбы" GLSDB с дальностью до 150 километров, могут поражать цели на почти всей оккупированной материковой части Украины, но не в Крыму.

Для поражения целей на оккупированном полуострове сейчас Украина использует дальнобойные ракеты французского и британского производств. В основном речь идет об аэродромах, скопления вражеской техники, системы ПВО и другие объекты. То есть для максимально эффективного поражения нужно оружие, которое не пробьет цель, а нанесет максимальный ущерб.

Поэтому в этом случае для Украины более вероятным выглядит предоставление именно ATACMS Block IA с 300 кассетными суббоеприпасами и дальностью поражения до 290 километров.

Куда могут достать новые ракеты ATACMS

И теперь о самом интересном – куда же могут попасть ракеты ATACMS большей дальности, о которых собственно идет речь? Ответ прост – фактически везде, если мы говорим о временно оккупированной территории Украины.

Например, по вражеским целям в оккупированном Севастополе можно бить хоть из Николаевской области. От линии фронта расстояние до оккупированного города почти 240 километров.

Ракеты ATACMS запросто смогут достать до Севастополя / Карта DeepStateMAP

И конечно же, Крымский мост. Он тоже в таком случае окажется в зоне досягаемости Силами обороны, что позволит наконец уничтожить эту незаконную застройку.



ATACMS могут поразить Крымский мост / Карта DeepStateMAP

И еще есть одна очень важная деталь – ракеты ATACMS являются баллистическими. К сожалению, по собственному опыту мы знаем, как трудно сбивать баллистические ракеты, и, например, те же С-300 перехватывать фактически невозможно, ведь они долетают до цели за считанные минуты. Но эту игру можно играть вдвоем.

Скорость ракет ATACMS составляет до 3 600 километров в час. То есть для того, чтобы долететь до цели на расстоянии 290 километров, ракете нужно менее 5 минут. Поэтому перехватить эту ракету почти невозможно.

США могут тянуть с решением

В теории ситуация выглядит оптимистично – США предоставляют ракеты, которыми Украина могу уничтожить Крымский мост и аэродромы на оккупированных территориях, логистические пути, скопления сил и техники. Но на практике все гораздо сложнее.

Самая первая проблема заключается в том, что Палата представителей США до сих пор не приняла финансирование для Украины и уже несколько месяцев тянет с этим решением из-за блокирования со стороны республиканцев.

Поскольку сейчас нет средств на оказание помощи, то и о поставках нового оружия пока речь не идет. Поэтому прежде всего нужно одобрение Палаты представителей средств на поддержку Украины, а уже после администрация Джо Байдена может одобрить предоставление Украине новой партии ракет ATACMS с уже большей дальностью.

Для этого нужно время, но для Украины оно измеряется жизнями. Это мы увидели на примере Авдеевки – пока на Западе тему войны в Украине все больше превращают в инструмент политического противостояния, наши воины испытывают потребность в вооружении.

Партнеры и союзники должны ускорить принятие важных для Украины решений. Ведь если будет поздно, то война будет стучать уже в их двери.