Весной этого года США передали Киеву около 500 ракет ATACMS. Впрочем, на тот момент украинские военные могли их использовать только по целям на оккупированных территориях, в частности в Крыму, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему Украина вынуждена осторожно использовать ATACMS

На момент получения разрешения бить вглубь России в Украине оставались лишь десятки таких ракет. Вероятно, около 50-ти.

Как рассказали изданию двое американских чиновников, у Белого дома не было возможности поставить Киеву новые ATACMS, ведь они уже были распределены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии.

Учитывая данные минобороны России и российских военных блогеров, NYT подсчитало, что Украина, получив разрешение на удары вглубь вражеского государства, использовала еще по меньшей мере 31 ракету ATACMS и 14 Storm Shadows.

Обратите внимание! Наиболее успешным был удар Storm Shadows по командному пункту в Курской области. На следующий день Россия ударила по Днепру новой баллистикой "Орешник".

27 ноября глава российского генштаба генерал Валерий Герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну, чтобы "обсудить обеспокоенность эскалацией". После этого разговора Украина в течение двух недель не запускала ATACMS и Storm Shadows.

Аналитики предполагают, что Киев мог уменьшить количество ударов по России дальнобойными ракетами, потому что уже направил их на российские объекты, которые давно хотел поразить. И сейчас, учитывая то, что снарядов осталось немного, пытается использовать их умеренно.

По словам адмирала Роба Бауэра, украинские атаки на военные заводы и склады в России с помощью ATACMS нанесли значительный ущерб. Поэтому Москва перенесла много объектов подальше от фронта.

Следует заметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Байдена позволить Украине бить вглубь России. Это также могло повлиять на решение Киева экономить ракеты, поскольку вряд ли республиканец планирует в будущем пополнить его запасы.