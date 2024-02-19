Последний раз Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 165 километров от США еще в октябре 2023 года. Тогда в Белом доме заверили, что передача не повлечет риск для военных возможностей Украины.

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Украина сможет получить ATACMS

Как уверяет NBC News, по словам двух официальных лиц США, после нескольких месяцев запросов украинских чиновников администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет ATACMS большой дальности.

Источники издания рассказали, что еще в октябре 2023 года США начали поставлять Украине вышеупомянутые тактические баллистические ракеты. Однако это были более старые версии средней дальности.

Сейчас же Вашингтон склоняется к тому, чтобы отправить ракеты большего радиуса действия. Это позволит украинским военным наносить удары "вглубь" временно оккупированного Крыма.

Впрочем, финансирование Соединенных Штатов для поставок оружия в Украину остается неопределенным. Главной причиной является сопротивление бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе США.

Есть определенные нюансы

Еще на прошлой неделе Сенат принял пакет иностранной помощи Украине, Израиля и Тайваня на 95 миллиардов долларов в целом. Но пока непонятно, проголосует ли Палата представителей за его принятие.

В течение нескольких месяцев "протрамповские" республиканцы заявляли, что одобрят военную помощь США Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер по иммиграции и безопасности границ.

Несмотря на обещания, в этом месяце Трамп и его союзники в Палате представителей и Сенате отвергли двухпартийный компромисс по безопасности границы и иммиграции, который был достигнут республиканцами и демократами.

Кроме того, представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение запасов США.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, оплачиваемой за эти деньги,

– говорится в материале издания.

В частности, в NBC News отметили, что США также имеют боеприпасы и артиллерию, которые готовы немедленно отправить в Украину, если финансирование будет одобрено.

Палата представителей США не проголосовала за законопроект с помощью Украине: коротко