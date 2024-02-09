Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, комментируя военную помощь Киеву. Поскольку союзники не спешат предоставлять все необходимое, Украина прибегает к таким шагам, как создание Сил беспилотных систем.
Вашему вниманию Ждем 2 вещи: Черник назвал условия весеннего контрнаступления
Прежде всего нужно большое количество авиации – около 180 истребителей F-16 и 40 F-15. Однако пока речь идет лишь о 61 самолете: 42 от Нидерландов и 19 от Дании.
Если к тем 60 добавят еще хотя бы еще раз так, то ситуация точно может измениться,
– подчеркнул Черник.
Кроме самих самолетов, нужно также большое количество ракетно-бомбовой нагрузки к ним. Так, F-16 насчитывает 105 показателей оружия, в частности:
- авиационные бомбы GBU;
- кассетные бомбы CBU;
- дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM.
Как можно больше дальнобойного оружия
Нужными также остаются ракеты ATACMS максимальной дальности. Украина имеет достаточно пусковых установок для них.
Как известно, защитники уже получили первую партию ATACMS, но с дальностью только 160 километров. Ими атаковали российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.
Тут лежит военный ответ. Но, к сожалению, на него нет политического,
– подытожил Черник.
Военная помощь Украине: последние новости
- Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что до конца 2024 года Европейский Союз передаст Украине более миллиона артиллерийских снарядов. Ранее был дедлайн до марта 2024-го.
- Украина заинтересована в авиационных ракетах CRV7, которые Канада все равно собирается полностью утилизировать. Всего в соответствующем состоянии их около 8 тысяч.
- Кроме того, Украина вскоре может получить американские бомбы GLSDB. Представитель Пентагона Патрик Райдер воздержался от озвучивания четких сроков.