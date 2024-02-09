Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, комментируя военную помощь Киеву. Поскольку союзники не спешат предоставлять все необходимое, Украина прибегает к таким шагам, как создание Сил беспилотных систем.

Вашему вниманию Ждем 2 вещи: Черник назвал условия весеннего контрнаступления

Прежде всего нужно большое количество авиации – около 180 истребителей F-16 и 40 F-15. Однако пока речь идет лишь о 61 самолете: 42 от Нидерландов и 19 от Дании.

Если к тем 60 добавят еще хотя бы еще раз так, то ситуация точно может измениться,

– подчеркнул Черник.

Весной завершит обучение первая группа украинских пилотов. Вероятно, тогда и стоит ожидать первую партию F-16.

Кроме самих самолетов, нужно также большое количество ракетно-бомбовой нагрузки к ним. Так, F-16 насчитывает 105 показателей оружия, в частности:

авиационные бомбы GBU;

кассетные бомбы CBU;

дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM.

Как можно больше дальнобойного оружия

Нужными также остаются ракеты ATACMS максимальной дальности. Украина имеет достаточно пусковых установок для них.

Как известно, защитники уже получили первую партию ATACMS, но с дальностью только 160 километров. Ими атаковали российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.

Тут лежит военный ответ. Но, к сожалению, на него нет политического,

– подытожил Черник.

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