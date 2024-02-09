Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что сегодня наши бойцы больше всего нуждаются в оружии. Только тогда можно говорить о дальнейшем движении и освобождении территорий.

Смотрите также Наступательные операции войдут в историю, – Наев объяснил, как новое оружие изменило тактику ВСУ

Какие 2 предпосылки для весеннего контрнаступления

Уже неоднократно говорилось, что для существенного перелома на фронте Вооруженные Силы Украины нуждаются в оружии. Говорится о различных средствах: дальнобойные ракеты, дроны, техника.

Еще раз – только оружие нужно, как можно больше. И сухая почва. Весна – это поздний май, не быстрее,

– отметил Петр Черник.

Относительно инновационных решений, о которых пишут СМИ, то пока единственное, о чем можем говорить – это больше и массовое применение беспилотников. Также требуется общее улучшение организации.

Сейчас создано отдельное командование беспилотников – это правильный и очень хороший шаг. Потому что особые части чего-то сверхважного или сверхнового увидеть нельзя,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно о новом контрнаступлении Украины