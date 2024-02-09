Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що сьогодні наші бійці найбільше потребують зброї. Тільки тоді можна говорити про подальший рух та звільнення територій.
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Які 2 передумови для весняного контрнаступу
Уже неодноразово говорилось, що для суттєвого перелому на фронті Збройні Сили України потребують зброї. Мовиться про різні засоби: далекобійні ракети, дрони, техніку.
Ще раз – тільки зброя потрібна, якнайбільше. І сухий ґрунт. Весна – це пізній травень, не швидше,
– зауважив Петро Черник.
Щодо інноваційних рішень, про які пишуть ЗМІ, то наразі єдине, про що можемо говорити – це більше та масовіше застосування безпілотників. Також потрібне загальне покращення організації.
Зараз створене окреме командування безпілотників – це правильний і дуже хороший крок. Бо особливі частини чогось надважливого чи наднового побачити не можна,
– підкреслив військовий експерт.
Що відомо про новий контрнаступ України
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зауважив, що весною 2024 року Україна може почати новий контрнаступ. Він визнав, що зараз хід за ворогом, але після нього почнеться наш. Відтак розподіл сил на полі бою може змінитися. Зауважимо, що зараз Україна перебуває у стані активної оборони.
- За словами Буданова, наступні 6 місяців будуть "цікавими". Тоді закінчиться наступ окупантів і, ймовірно, почнеться рух з українського боку. Повномасштабна війна, на його думку, може мати тільки одне завершення – встановлення справедливості та повернення втраченого.
- Американське видання CNN опублікувало велику статтю про військову допомогу Україні від США та перебіг бойових дій. Щодо контрнаступу, зазначається, що 2024 рік буде "перехідним" для обох сторін, тобто зрушень варто чекати вже у 2025 році. На те, чи зможе Україна протриматися до нового контрнаступу, вплине західна допомога. Росія зараз теж перебуває у стані накопичення ресурсів.