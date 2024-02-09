Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що сьогодні наші бійці найбільше потребують зброї. Тільки тоді можна говорити про подальший рух та звільнення територій.

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Уже неодноразово говорилось, що для суттєвого перелому на фронті Збройні Сили України потребують зброї. Мовиться про різні засоби: далекобійні ракети, дрони, техніку.

Ще раз – тільки зброя потрібна, якнайбільше. І сухий ґрунт. Весна – це пізній травень, не швидше,

– зауважив Петро Черник.

Щодо інноваційних рішень, про які пишуть ЗМІ, то наразі єдине, про що можемо говорити – це більше та масовіше застосування безпілотників. Також потрібне загальне покращення організації.

Зараз створене окреме командування безпілотників – це правильний і дуже хороший крок. Бо особливі частини чогось надважливого чи наднового побачити не можна,

– підкреслив військовий експерт.

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