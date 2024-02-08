Генерал також впевнений, що контрнаступальні операції Сил оборони увійдуть в історію. З усім цим, за словами Наєва, також відбулися і певні зміни безпосередньо в українській армії.

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Наєв розповів про зміни у тактиці ЗСУ після отримання зброї

Командувач Об'єднаних сил зазначив, що з отриманням нової зброї від партнерів у нашої армії змінився підхід до планування операцій. Зокрема, їх ретельно готують з урахуванням досягнення максимальної ефективності за найменших втрат, на відміну від "м'ясних штурмів" росіян.

Контрнаступальні операції в Київській, Харківській та Миколаївській областях, операція зі звільнення Херсона надовго ввійдуть у підручники військової майстерності провідних армій світу,

– запевнив Наєв.

Генерал також зазначив, що кардинальні зміни відбулися і в організації протиповітряної оборони, де наші військові опановують найсучасніші зразки озброєння та застосовують мобільні вогневі групи. За словами Наєва, їхня ефективність була неодноразово доведена під час відбиття повітряних нападів на цивільні об'єкти критичної інфраструктури.

"На тактичному рівні ми фактично дійшли до мережево-центричної війни, коли кожен командир взводу йде в бій із планшетом", – пояснив командувач.

Зміни відбулися безпосередньо і в ЗСУ

Наєв також зазначив, що з початком широкомасштабної війни Україна продовжила нарощувати бойовий склад Збройних Сил. Так, мобілізація в Україні дозволила доукомплектовувати чинні та формувати нові бойові бригади, у тому числі бригади територіальної оборони.

Окремо хочу наголосити, що в нашому війську з'явилася нова плеяда сучасних молодих командирів, спроможних нестандартно та креативно мислити й свідомо ухвалювати рішення,

– пояснив генерал.

Командувач також зазначив, що ці молоді командири мають беззаперечний авторитет серед підлеглих, і їхні рішення виконують без зволікань.

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