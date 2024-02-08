Генерал также уверен, что контрнаступательные операции Сил обороны войдут в историю. Со всем этим, по словам Наева, также произошли и определенные изменения непосредственно в украинской армии.
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Наев рассказал об изменениях в тактике ВСУ после получения оружия
Командующий Объединенных сил отметил, что с получением нового оружия от партнеров у нашей армии изменился подход к планированию операций. В частности, их тщательно готовят с учетом достижения максимальной эффективности при наименьших потерях, в отличие от "мясных штурмов" россиян.
Контрнаступательные операции в Киевской, Харьковской и Николаевской областях, операция по освобождению Херсона надолго войдут в учебники военного мастерства ведущих армий мира,
– заверил Наев.
Генерал также отметил, что кардинальные изменения произошли и в организации противовоздушной обороны, где наши военные осваивают современные образцы вооружения и применяют мобильные огневые группы. По словам Наева, их эффективность была неоднократно доказана во время отражения воздушных нападений на гражданские объекты критической инфраструктуры.
"На тактическом уровне мы фактически дошли до сетево-центрической войны, когда каждый командир взвода идет в бой с планшетом", – объяснил командующий.
Изменения произошли непосредственно и в ВСУ
Наев также отметил, что с началом широкомасштабной войны Украина продолжила наращивать боевой состав Вооруженных Сил. Так, мобилизация в Украине позволила доукомплектовывать действующие и формировать новые боевые бригады, в частности, бригады территориальной обороны.
Отдельно хочу подчеркнуть, что в нашем войске появилась новая плеяда современных молодых командиров, способных нестандартно и креативно мыслить и сознательно принимать решения,
– пояснил генерал.
Командующий также отметил, что эти молодые командиры имеют безоговорочный авторитет среди подчиненных, и их решения выполняют без промедлений.
Сергей Наев дал интервью журналистам: самое интересное из разговора
- Командующий Объединенных сил ВСУ назвал вооружение, которое сыграло решающую роль на поле боя. По словам генерала, это были как Stinger и Javelin, так и HIMARS, NASAMS и Patriot.
- Наев также отметил, что командование Объединенных сил установило дату и время возможного вторжения на территорию Украины. Благодаря этому и еще нескольким действиям Силы обороны своевременно были готовы отразить агрессию врага.
- Генерал также отметил, что за два года войны в ВСУ произошли существенные изменения. Они проявились как в планировании наступательных операций, так и широким использованием дронов и систем РЭБ.