Генерал также уверен, что контрнаступательные операции Сил обороны войдут в историю. Со всем этим, по словам Наева, также произошли и определенные изменения непосредственно в украинской армии.

Смотрите также "Будет острая необходимость наступать": от чего зависит активизация ВСУ весной

Наев рассказал об изменениях в тактике ВСУ после получения оружия

Командующий Объединенных сил отметил, что с получением нового оружия от партнеров у нашей армии изменился подход к планированию операций. В частности, их тщательно готовят с учетом достижения максимальной эффективности при наименьших потерях, в отличие от "мясных штурмов" россиян.

Контрнаступательные операции в Киевской, Харьковской и Николаевской областях, операция по освобождению Херсона надолго войдут в учебники военного мастерства ведущих армий мира,

– заверил Наев.

Генерал также отметил, что кардинальные изменения произошли и в организации противовоздушной обороны, где наши военные осваивают современные образцы вооружения и применяют мобильные огневые группы. По словам Наева, их эффективность была неоднократно доказана во время отражения воздушных нападений на гражданские объекты критической инфраструктуры.

"На тактическом уровне мы фактически дошли до сетево-центрической войны, когда каждый командир взвода идет в бой с планшетом", – объяснил командующий.

Изменения произошли непосредственно и в ВСУ

Наев также отметил, что с началом широкомасштабной войны Украина продолжила наращивать боевой состав Вооруженных Сил. Так, мобилизация в Украине позволила доукомплектовывать действующие и формировать новые боевые бригады, в частности, бригады территориальной обороны.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в нашем войске появилась новая плеяда современных молодых командиров, способных нестандартно и креативно мыслить и сознательно принимать решения,

– пояснил генерал.

Командующий также отметил, что эти молодые командиры имеют безоговорочный авторитет среди подчиненных, и их решения выполняют без промедлений.

Сергей Наев дал интервью журналистам: самое интересное из разговора