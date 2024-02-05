По словам Наева, Украина ждет самолеты F-16 и ракеты, которые могут поражать цели на 300 – 500 километров. Эту технику могут предоставить уже в следующих пакетах помощи.

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Что помешало россиянам быстро захватить столицу и всю Украину

Командование Объединенных сил установило дату и время возможного вторжения на территорию Украины. Благодаря этому Силы обороны своевременно были готовы отразить агрессию. А еще удалось минимизировать потери в личном составе, военной технике и подготовиться к отпору вооруженной агрессии. Также Силы обороны оперативно развернули, чтобы они могли собственно отразить вооруженную агрессию России.

В-третьих, было остановлено продвижение противника на Одессу. Благодаря этим действиям Украина сохранила выход к Черному морю, а врагу не удалось оккупировать большую часть Николаевской и Одесской областей. В-четвертых, не было допущено окружение группировки Объединенных сил на Востоке. И последнее – созданы условия для освобождения Харьковщины,

– перечислил Сергей Наев успехи войска в 2022 году.

Как изменились ВСУ за два года войны

"Учитывая преимущество России в воздухе и на поле боя, был откорректирован формат ведения боя и осуществлен отход от агрессивной контрнаступательной тактики к тактике истощения российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, уничтожения логистики и резервов врага в тылу. Сделан акцент на ведении боя, подкрепленном мощной поддержкой артиллерии, сохранении войск и техники для дальнейшего большого наступления", – объяснил командующий.

Что изменилось в Вооруженных Силах с 2022 года:

наш арсенал пополнился современным вооружением – от дронов до передовых систем ПВО;

изменился подход к планированию операций: их тщательно готовят, чтобы воины были максимально эффективны и понесли наименьшие потери;

противовоздушная оборона осваивает современные образцы вооружения и применяет мобильные огневые группы;

ВСУ широко используют дроны и новейшие автоматизированные системы управления, поэтому тяжелая техника на фронте появляется реже;

большое значение приобрели системы радиоэлектронного противодействия, подавления средств разведки и поражения противника, организации маскировочных мероприятий и тщательного планирования собственных действий.

Другие заявления Наева

Он объяснил, какая сейчас ситуация с деятельностью российских ДРГ в приграничных областях, а также куда оккупанты пытаются зайти чаще всего.