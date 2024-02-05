Генерал-лейтенант рассказал, что в первый месяц полномасштабного вторжения решающую роль на поле боя сыграли противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Starstreak, Piorun.

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Наев рассказал о решающем оружии в войне с Россией

Военный рассказал, что накануне полномасштабного вторжения Украина получила от западных партнеров оружие, которое сразу же укомплектовала в боевые подразделения. Преимущественно это были средства оборонительного боя, которые использовали для поражения бронетехники противника.

Военнослужащие мобильных противотанковых огневых групп из засад уничтожали колонны бронетехники противника и нарушали логистическое обеспечение его подразделений. Мобильные группы ПВО, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами, уничтожали самолеты и ударные вертолеты, уничтожали десант противника в воздухе,

– вспомнил Наев.

По его словам, Украина получила от партнеров западные артиллерийские образцы вооружения, что по своим тактико-техническим характеристикам превосходят подобные образцы врага. В частности, ВСУ получили:

полевые гаубицы М777А1,

FH70,

самоходные артиллерийские установки CAEZAR,

AHS Krab,

PzН-2000,

М109.

Эта техника вместе с системами контрбатарейной борьбы и разведывательными дронами позволили Силам обороны нивелировать многократное преимущество россиян в артиллерии и свести на нет российскую тактику "огневого вала".

Как повлияли на войну HIMARS

Летом 2022 года Вооруженные Силы Украины получили реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, позже – М270 MLRS. Тогда Россия потеряла логистическое обеспечение своих передовых подразделений и переместила полевые склады и пункты управления более чем на 100 километров от переднего края.

Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, осложнения управления войсками, потери наступательных возможностей и перехода к вынужденной обороне (а со временем и к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона),

– рассказал Сергей Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что решающую роль во время массовых атак 2022 – 2023 годов (против вражеских ракет и для защиты критической инфраструктуры от дронов-камикадзе) сыграли зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS, IRIS-T SLM, зенитные самоходные артиллерийские установки GEPARD, которые позволили повысить эффективность ПВО до 75 – 80%.

Что сейчас влияет на ход войны

А сегодня показатели уничтожения средств воздушного нападения противника иногда достигают даже 100%. С поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса Patriot противоракетный щит Украины усилился еще больше путем увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 километров. Мы получили надежную защиту от баллистических ракет противника "Искандер" и "Кинжал",

– рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, еще в учебники военного искусства войдут:

беспилотные морские ударные дроны SEABEBI и некоторые другие, производство и боевое применение которых заставило черноморский флот России забыть о господстве в северо-западной части Черного моря и к привлечению значительных дополнительных сил и средств для усиления охраны своих морских баз и Крымского моста;

и некоторые другие, производство и боевое применение которых заставило черноморский флот России забыть о господстве в северо-западной части Черного моря и к привлечению значительных дополнительных сил и средств для усиления охраны своих морских баз и Крымского моста; FPV-дроны, которые являются значительно более дешевыми, и не менее эффективными средствами поражения техники и живой силы противника, чем противотанковые ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы.

Обратите внимание! Сергей Наев анонсировал, что в дальнейшем Украину ждет предоставление самолетов F-16 и ракет с дальностью поражения целей в 300 – 500 километров. Это позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага.