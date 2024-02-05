Генерал-лейтенант розповів, що у перший місяць повномасштабного вторгнення вирішальну роль на полі бою відіграли протитанкові ракетні комплекси NLAW, Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, Starstreak, Piorun.

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Наєв розповів про вирішальну зброю у війні з Росією

Військовий розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Україна отримала від західних партнерів зброю, яку одразу ж укомплектувала в бойові підрозділи. Переважно це були засоби оборонного бою, які використовували для враження бронетехніки противника.

Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі,

– пригадав Наєв.

За його словами, Україна отримала від партнерів західні артилерійські зразки озброєння, що за своїми тактико-технічними характеристиками переважають подібні зразки ворога. Зокрема, ЗСУ отримали:

польові гаубиці М777А1,

FH70,

самохідні артилерійські установки CAEZAR,

AHS Krab,

PzН-2000,

М109.

Ця техніка разом з системами контрбатарейної боротьби та розвідувальними дронами дозволили Силам оборони знівелювати багаторазову перевагу росіян в артилерії та звести нанівець російську тактику "вогневого валу".

Як вплинули на війну HIMARS

Влітку 2022 року Збройні Сили України отримали реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS, пізніше – М270 MLRS. Тоді Росія втратила логістичне забезпечення своїх передових підрозділів та перемістила польові склади та пункти управління на понад 100 кілометрів від переднього краю.

Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони (а з часом і до "жесту доброї волі" з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона),

– розповів Сергій Наєв.

Генерал-лейтенант зазначив, що вирішальну роль під час масових атак 2022 – 2023 років (проти ворожих ракет та для захисту критичної інфраструктури від дронів-камікадзе) зіграли зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, IRIS-T SLM, зенітні самохідні артилерійські установки GEPARD, які дозволили підвищити ефективність ППО до 75 – 80%.

Що наразі впливає на хід війни

А сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%. З надходженням на озброєння у квітні 2023 року зенітно-ракетного комплексу Patriot протиракетний щит України посилився ще більше шляхом збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 кілометрів. Ми отримали надійний захист від балістичних ракет противника "Іскандер" та "Кинджал",

– розповів генерал-лейтенант.

За його словами, ще у підручники військового мистецтва увійдуть:

безпілотні морські ударні дрони SEABEBI та деякі інші, виробництво та бойове застосування яких змусило чорноморський флот Росії забути про панування в північно-західній частині Чорного моря та до залучення значних додаткових сил і засобів для посилення охорони своїх морських баз та Кримського мосту;

та деякі інші, виробництво та бойове застосування яких змусило чорноморський флот Росії забути про панування в північно-західній частині Чорного моря та до залучення значних додаткових сил і засобів для посилення охорони своїх морських баз та Кримського мосту; FPV-дрони, які є значно дешевшими, та не менш ефективними засобами ураження техніки та живої сили противника, ніж протитанкові ракетні комплекси та артилерійські боєприпаси.

Зверніть увагу! Сергій Наєв анонсував, що надалі Україну чекає надання літаків F-16 та ракет з дальністю ураження цілей у 300 – 500 кілометрів. Це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога.