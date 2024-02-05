В понедельник, 5 февраля, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев прокомментировал деятельность вражеских ДРГ в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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ДРГ россиян на границе с Украиной

По словам генерал-лейтенанта, состав диверсионно-разведывательной группы оккупантов составляет от 10 до 12 военных. Берут туда бойцов из сил специальных операций России, а также ГРУ ГШ вооруженных сил врага.

Их главная цель – делать вред Украине... Следует понимать, что это офицерские группы. Они имеют хорошую подготовку, но действуют только на пограничные – это небольшая зона в несколько километров вдоль государственной границы. И они пытаются совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих,

– подчеркнул Наев.

Кроме того, командующий Объединенных сил рассказал: протяженность государственной границы в Черниговской, Сумской и Богодуховском районе Харьковской области в целом составляет тысячу километров.

"Это линия боевого соприкосновения там опасна. Соответственно, власть осуществляет действия по эвакуации гражданского населения. Это лучший вариант, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье", – акцентировал он.

В то же время противодиверсионные мероприятия осуществляют бойцы:

Вооруженных Сил Украины;

Государственной пограничной службы;

Национальной гвардии;

Службы безопасности Украины;

специальной разведки.

Это разный комплекс задач, которые каждое из перечисленных подразделений проводит в приграничных районах. Главная задача наших защитников – не дать врагу достичь поставленной цели.

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Следует добавить, что 3 февраля наши воины отбили очередную атаку российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Как констатировал Сергей Наев, бой продолжался в течение полутора часов, но оккупантов таки удалось отбросить далеко за пределы украинской границы.

Важно также, что в последние месяцы происходит активное укрепление оборонительной линии. Командующий Объединенных сил неоднократно информировал о развитии оборонительных рубежей и создание мощной системы инженерных заграждений.