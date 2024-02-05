У понеділок, 5 лютого, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прокоментував діяльність ворожих ДРГ у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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ДРГ росіян на кордоні з Україною

За словами генерал-лейтенанта, склад диверсійно-розвідувальної групи окупантів становить від 10 до 12 військових. Беруть туди бійців зі сил спеціальних операцій Росії, а також ГРУ ГШ збройних сил ворога.

Їхня головна мета – робити шкоду Україні… Слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку, але діють лише на прикордонні – це невелика зона у декілька кілометрів вздовж державного кордону. І вони намагаються вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців,

– наголосив Наєв.

Крім того, командувач Об'єднаних сил розповів: протяжність державного кордону в Чернігівській, Сумській і Богодухівському районі Харківської області загалом становить тисячу кілометрів.

"Це лінія бойового зіткнення там небезпечна. Відповідно, влада здійснює дії щодо евакуації цивільного населення. Це найкращий варіант, щоб зберегти своє життя та здоров'я", – акцентував він.

Водночас протидиверсійні заходи здійснюють бійці:

Збройних Сил України;

Державної прикордонної служби;

Національної гвардії;

Служби безпеки України;

спеціальної розвідки.

Це різний комплекс завдань, які кожен з перелічених підрозділів проводить у прикордонних районах. Головне завдання наших захисників – не дати ворогу досягти поставленої мети.

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Слід додати, що 3 лютого наші воїни відбили чергову атаку російської диверсійно-розвідувальної групи в Сумській області. Як констатував Сергій Наєв, бій тривав протягом півтори години, але окупантів таки вдалось відкинути далеко за межу українського кордону.

Важливо також, що останніми місяцями відбувається активне укріплення оборонної лінії. Командувач Об'єднаних сил неодноразово інформував про розбудову оборонних рубежів та створення потужної системи інженерних загороджень.