Зрештою українські прикордонники зуміли заходити окупантам незаконно перетнути кордон нашої держави. Російські диверсанти своєю чергою зазнали втрат.

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Наєв розповів, що 3 лютого о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи у складі десяти осіб.

Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил,

– зазначив генерал.

Командувач також підкреслив, що, зазнавши втрат, ворог вирішив змінити свою тактику, розділившись на дві групи. Одна з них під прикриттям артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених.

"Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група", – розповів Наєв.

Генерал зазначив, що звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону.

Сергій Наєв також подякував кожному українському воїну, який стоїть на захисті незалежності України й робить все можливе для того, щоб "наблизити нашу славетну перемогу".

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