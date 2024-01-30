Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері програми "Лінія фронту" розповів, що найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі – Сумщина. За його словами, також є активність на Харківщині.

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Раніше найчастіше ДРГ фіксували на Чернігівщині

Зараз у Чернігівській області фіксують менше спроб заходи диверсійно – розвідувальних груп, хоча у 2023 році ситуація була протилежною.

Чому вони змінили напрямок – сказати складно, але небезпека від цього нікуди не зникає,

– наголосив Демченко.

Росіяни створюють загрозу не тільки для Сил оборони, а й для цивільних.

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