Ввечері, 3 лютого, українські прикордонники вкотре відбили атаку окупантів, які намагалися прорватись через кордон Сумської області. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону.
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Які втрати у ворога внаслідок бою
Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів в ефірі телемарафону, що російська диверсійно-розвідувальна група окупантів зазнала "пошкоджень". Втім, наразі важко встановити стан постраждалих росіян.
Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їх особи, бо ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії,
– розповів Силкін.
Він також зазначив, що сьогоднішня група така ж як і всі попередні. В ній є сапери, які знають як розміновувати територію. Зокрема, вони мають мінометників, які йдуть трохи позаду.
Втрати ворога у війні: останні новини
- 4 лютого у мережу наші бійці виклали відео, на якому знищили ворожий бліндаж та автомобіль. Для цього захисники використали FPV-дрони. Мовиться про прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".
- Раніше українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" знищили цілу колону бронетехніки російських загарбників. Як наслідок, ворог не дорахувався 3 танків, 7 МТ-ЛБ, а також 1 БМП.
- Крім того, українські прикордонники вдарили по розташуванню росіян на Півдні, у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон. Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Втім, йому це не вдалося. Після влучання дрона стався вибух.
- Зокрема, у районі Брянська українські захисники ліквідували групу співробітників ФСБ, які проходили підготовку для участі у війні проти України. За словами полковника Збройних Сил України Анатолія "Штірліца" Штефана, ліквідовано 18 загарбників, ще двоє – тимчасово живі, але з перспективою долучитися до достроково "демобілізованих товаришів".