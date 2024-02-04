Ввечері, 3 лютого, українські прикордонники вкотре відбили атаку окупантів, які намагалися прорватись через кордон Сумської області. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону.

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Які втрати у ворога внаслідок бою

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів в ефірі телемарафону, що російська диверсійно-розвідувальна група окупантів зазнала "пошкоджень". Втім, наразі важко встановити стан постраждалих росіян.

Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їх особи, бо ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії,

– розповів Силкін.

Він також зазначив, що сьогоднішня група така ж як і всі попередні. В ній є сапери, які знають як розміновувати територію. Зокрема, вони мають мінометників, які йдуть трохи позаду.

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