Вечером, 3 февраля, украинские пограничники в очередной раз отбили атаку оккупантов, которые пытались прорваться через границу Сумской области. Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы.

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Какие потери у врага в результате боя

Помощник командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал в эфире телемарафона, что российская диверсионно-разведывательная группа оккупантов получила "повреждения". Впрочем, пока трудно установить состояние пострадавших россиян.

Нам известно, что три человека или были ранены, или погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России,

– рассказал Силкин.

Он также отметил, что сегодняшняя группа такая же как и все предыдущие. В ней есть саперы, которые знают как разминировать территорию. В частности, у них есть минометчики, которые идут немного позади.

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