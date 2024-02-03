Об этом 24 Каналу сказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя интервью Кирилла Буданова для The Telegraph. Руководитель украинской разведки считает, что вскоре враг может исчерпать свои силы.

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"Я полностью согласен с Кириллом Алексеевичем в оценке способностей россиян. У них реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе, как теперь", – отметил Дикий.

Речь не идет о каких-то стратегических прорывах, походах на Киев или Харьков. Но даже "ползучее" наступление, которое россияне ведут на Авдеевку, Купянск, Лиман, продлится только до весны.

Успех Украины будут определять две составляющие

Весной действительно откроется окно возможностей для Украины, но неизвестно, удастся ли им воспользоваться. Это зависит от двух вещей:

будет ли кому наступать;

будет ли нормальная поставка боекомплекта.

Вопрос БК зависит от США и других союзников, а вот вопрос личного состава – от Украины.

Если у нас действительно на весну будет пополнение людей и возобновится поставки БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая необходимость наступать,

– подчеркнул Дикий.

Украина уже пропустила окно возможностей в 2022 году, когда могла добить оккупантов в Херсонской и Харьковской областях. Но тогда определяющими было именно медленные поставки оружия от союзников. Сейчас самая большая проблема заключается в личном составе.

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