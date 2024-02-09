Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник, коментуючи військову допомогу Києву. Оскільки союзники не поспішають надавати все потрібне, Україна вдається до таких кроків, як створення Сил безпілотних систем.

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Передусім потрібна велика кількість авіації – близько 180 винищувачів F-16 і 40 F-15. Однак наразі йдеться лише про 61 літак: 42 від Нідерландів і 19 від Данії.

Якщо до тих 60 додадуть ще хоча б ще раз так, то ситуація точно може змінитись,

– наголосив Черник.

Навесні завершить навчання перша група українських пілотів. Імовірно, тоді й варто очікувати першу партію F-16.

Крім самих літаків, потрібне також велике ракетно-бомбове навантаження до них. Так, F-16 налічує 105 показників зброї, зокрема:

авіаційні бомби GBU;

касетні бомби CBU;

далекобійні ракети AGM-158 JASSM.

Якомога більше далекобійної зброї

Потрібними також залишаються ракети ATACMS максимальної дальності. Україна має достатньо пускових установок для них.

Як відомо, захисники вже отримали першу партію ATACMS, але з дальністю лише 160 кілометрів. Ними атакували російські аеродроми в окупованих Бердянську й Луганську.

Отут лежить воєнна відповідь. Але, на жаль, на неї немає політичної,

– підсумував Черник.

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