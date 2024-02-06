Про це очільник Головного управління розвідки заявив в ексклюзивному інтерв'ю канадському виданню. Він наголосив, що таке рішення буде взаємовигідним.

До теми Канада планує утилізувати тисячі ракет CRV7: що це за снаряди, які пропонують віддати Україні

Буданов закликав передати ракети CRV7

Голова ГУР наголосив, що якщо Канада погодиться передати зброю Україні, то це буде ситуація win-win, від якої кожен лише виграє. Він пояснив, що для утилізації цих ракет необхідно чимало коштів.

Наразі в Канаді тривають дискусії щодо знешкодження понад 80 тисяч таких ракет, утім, ця зброя була б корисною у захисті України від атак терористичної Росії. CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Водночас передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію,

– наголосив Буданов.

Він також висловив сподівання, що така співпраця буде взаємовигідною. Буданов додав, що Україна вже обговорювала таке рішення з Канадою, однак ще очікує на рішення від партнерів.

Довідка. CRV7 – некеровані авіаційні ракети калібром 70 міліметрів. Вони призначені для ураження наземних цілей. Їх розробили ще у 1970-х роках, а у 2000-х – зняли з озброєння. В Канаді збираються утилізувати 83 303 ракети такого типу. Тисячі з них можна було б використовувати на фронті, адже вони й досі оснащені боєголовками. Самі ракети складаються з кількох частин: корпус, ракетне паливо, двигун. Західні експерти припускають: якщо навіть не вдасться використати саму ракету, то її можна перепрофілювати.

До слова, канадські консерватори підтримують передачу зброї Україні. Вони наголошують, що таке рішення могло б зекономити мільйони доларів, які необхідно витратити на утилізацію.

Яка позиція в уряду Канади

Лідер опозиції П'єр Пуальєвр закликав надати Україні ракети CRV7. Він наголосив, що принаймні 8 тисяч – мають боєголовки й можуть бути використані на полі бою, а інша частина може слугувати джерелом запчастин.

Замість того, щоб канадці платили мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, боєприпаси доцільніше передати Україні, яка зможе використовувати їх для захисту свого суверенітету,

– заявив Пуальєвр.

Він додав, що частину ракет можна було б надати негайно. Інші ж CRV7 – передати згодом.