Востаннє Україна отримала далекобійні ракети ATACMS з дальністю дії до 165 кілометрів від США ще у жовтні 2023 року. Тоді у Білому домі запевнили, що передання не спричинить ризику щодо військових спроможностей України.

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Україна зможе отримати ATACMS

Як запевняє NBC News, за словами двох офіційних осіб США, після кількох місяців запитів українських чиновників адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет ATACMS великої дальності.

Джерела видання розповіли, що ще у жовтні 2023 року США почали постачати Україні вищезгадані тактичні балістичні ракети. Однак це були старіші версії середньої дальності.

Наразі ж Вашингтон схиляється до того, аби відправити ракети більшого радіуса дії. Це дозволить українським військовим завдавати ударів "углиб" тимчасово окупованого Криму.

Втім, фінансування Сполучених Штатів для поставок зброї в Україну залишається невизначеним. Головною причиною є спротив колишнього президента Дональда Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі США.

Є певні нюанси

Ще минулого тижня Сенат ухвалив пакет іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів загалом. Але наразі незрозуміло, чи проголосує Палата представників за його ухвалення.

Протягом кількох місяців "протрампівські" республіканці заявляли, що схвалять військову допомогу США Україні лише в тому випадку, якщо адміністрація Байдена погодиться на пакет заходів щодо імміграції та безпеки кордонів.

Попри обіцянки, цього місяця Трамп і його союзники в Палаті представників і Сенаті відкинули двопартійний компроміс щодо безпеки кордону та імміграції, який був досягнутий республіканцями та демократами.

Крім того, представники оборонного відомства повідомили NBC News, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення запасів США.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги, оплачуваної за ці гроші,

– мовиться у матеріалі видання.

Зокрема, у NBC News зауважили, що США також мають боєприпаси та артилерію, які готові негайно відправити в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Палата представників США не проголосувала за законопроєкт з допомогою Україні: коротко