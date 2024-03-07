Про це на брифінгу розповів член Комітету Федір Веніславський. Профільний комітет ще не сформулював свій висновок, передає 24 Канал.

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"Є всі шанси"

Депутат вважає, щоб остаточно сформулювати свій висновок щодо законопроєкту, профільний комітет в.итратить до двох тижнів. Після цього проголосують за висновок, що є обов'язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі.

Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній таблиці, порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця,

– підкреслив Веніславський.

Водночас зауважив, що з урахуванням великої кількості поправок і того, що кожен з нардепів, який їх подавав, під час розгляду законопроєкту в залі може наполягати на тій чи іншій поправці, це також може зайняти певний час.

Тож, на думку народного обранця, керівництво парламенту вже буде узгоджувати з лідерами депутатських фракцій, яку саме процедуру застосовувати для того, щоб не допустити зловживань і затягування з ухваленням цього законопроєкту.

Але я думаю, що цілий місяць, кінець березня – початок квітня, перша половина квітня – шанси ухвалити цей законопроєкт в залі достатньо великі,

– підсумував Веніславський.

Додамо, напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що подано 4195 поправок, над якими в комітеті триває робота. Щойно її завершать, законопроєкт буде переданий в юридичне управління, де буде вичитаний і після цього готовий для внесення в сесійну залу.