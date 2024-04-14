Заступник голови Верховної Ради прогнозує, що Володимир Зеленський підпише відповідний закон протягом двох тижнів. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Коли Зеленський підпише закон про мобілізацію
"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – сказав Корнієнко.
Також, за його словами, наразі в парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.
Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде,
– підкреслив віцеспікер.
До речі, перед підписанням закону ОП перевірятиме його на відповідність до Конституції.
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Що ще треба знати
- Після того, як Рада ухвалила закон, його має підписати голова парламенту – Руслан Стефанчук. Опісля закон невідкладно направляють президенту.
- Голова держави може підписати або повернути його на повторний розгляд.
- Відповідно до статті 94 Конституції України, закон набирає чинності через 10 днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом. Однак не раніше дня його опублікування.
- Згідно з карткою законопроєкту, його ще не підписав голова Верховної Ради.