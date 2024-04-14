Заступник голови Верховної Ради прогнозує, що Володимир Зеленський підпише відповідний закон протягом двох тижнів. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Коли Зеленський підпише закон про мобілізацію

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – сказав Корнієнко.

Також, за його словами, наразі в парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде,

– підкреслив віцеспікер.

До речі, перед підписанням закону ОП перевірятиме його на відповідність до Конституції.

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