Новый закон о мобилизации предусматривает изменения в правилах оповещения и призыва населения. Государство планирует иметь реальную картину по всем военнообязанных и мобилизационного потенциала, поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете.
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Какие данные надо обновлять с 18 мая
Все граждане Украины мужского пола призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые не исключены из воинского учета, в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации должны уточнить свои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения;
- адрес проживания;
- номера телефонов;
- адреса электронной почты;
- место рождения;
- некоторые другие персональные данные.
Мужчины, которых сняли с воинского учета, тоже должны обновлять свои данные, ведь они все еще военнообязанные.
Женщины с фармацевтическим или медицинским предвысшим или высшим образованием тоже должны стать на воинский учет. Вместе с тем, мобилизации женщины подлежат только в добровольном порядке.
Способы обновления данных
Военнообязанные могут уточнить свои данные не только в ТЦК. Пока это единственный способ обновления данных. Впрочем, с 18 мая, когда заработает закон об усилении мобилизации, появятся и новые способы. С 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
Кроме того, авторизовать свои данные можно будет и через ЦНАПы.
Изменения по новому закону о мобилизации
- Работа над законом о мобилизации длилась долгое время. Сначала парламент принял его во втором чтении и в целом, а уже 16 апреля закон подписал Владимир Зеленский.
- Закон вступит в силу 18 мая 2024 года, после чего мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные ТЦК, а с 18 мая в ЦНАП или в электронном кабинете призывника.
- Кабмин Украины обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и ребята могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.
- На сегодня не мобилизуют студентов училищ, колледжей, вузов, а также интернов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Но если они выбрали дневную или дуальную формы обучения.
- Также мы рассказывали, кто по новому закону о мобилизации будет иметь право на отсрочку от призыва.