Оновити дані мають призовники, військовозобов’язані і резервісти через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+, ЦНАП або у ТЦКтаСП.

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Які саме дані треба уточнити

Оновлення персональних даних – це актуалізація інформації про особу. Передусім слід уточнити:

адресу проживання;

контактний номер телефону;

адреси електронної пошти (за наявності).

Нагадаємо, що тих, хто не оновить дані до 16 липня, чекає покарання. Передусім, йдеться про штраф.

За перше правопорушення з громадян стягнуть від 17 000 до 25 000 гривень, а з посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень.

Наразі 2 мільйони 300 тисяч українців оновили свої дані в застосунку Резерв+. 1,5 мільйона з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ.

При цьому до ТЦК та ЦНАПі прийшли оновити свої дані трохи більше ніж по 400 тисяч військовозобов'язаних.