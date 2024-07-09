Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів УП, що цифровізація дозволяє оновити дані всім охочим через Резерв+, пише 24 Канал.

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Веніславський пояснив, чи продовжать термін для оновлення даних

Нардеп Федір Веніславський розповів, що механізми оновлення даних через ТЦК та СП, ЦНАПи та Резерв+ дозволяють всім громадянам України своєчасно оновити військово-облікові дані.

Але через певні політичні заяви, через те, що деякі наші колеги одразу після набрання чинності цього закону зареєстрували законопроєкт про продовження строку до 180 днів... На мій погляд, це непродумані дії, які навпаки деяких громадян України розхолоджують і дозволяють їм сподіватися, що влада продовжить цей термін, і їм нема куди спішити,

– заявив Федір Веніславський.