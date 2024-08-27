В ДТЭК сообщили, что теперь Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области возвращаются к стабилизационным отключениям. Это означает, что графики в этих областях снова будут действовать.

Смотрите также Света не будет: долговременными ли будут отключения

Экстренные отключения отменены

В компании ДТЭК в 22:09 отметили, что в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой области экстренные отключения отменены. По команде Укрэнерго теперь происходит переход к графикам стабилизационных отключений.

В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале,

– написали в ДТЭК.

Компания ввела экстренные отключения в Киеве, а также 4 областях 27 августа в 15:07. В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме, а также напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

К слову, в Укрэнерго рассказали, что 28 августа по всей Украине целый день будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Так, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.