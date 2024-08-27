Будут ли долгими отключения электроэнергии

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Юрий Корольчук отметил, что в течение этой недели будет происходить ремонтная кампания относительно того, что именно повредил враг во время массовой атаки 26 августа.

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Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий В этот период в Украине могут не покрывать все потребление электроэнергии.

В то же время Олег Попенко для 24 Канала спрогнозировал, что отключение света в результате атаки на энергосистему не должны быть долговременными, ведь украинская энергосистема после немалых вызовов смогла адаптироваться.

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Энергетики знают наши слабые места. Отключения, конечно, что будут, но только определенное время, пока не произойдет восстановление и ремонт оборудования.

Что будет со светом зимой

Этой зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом электроэнергии, что было вызвано регулярными российскими обстрелами в течение этого года. Попенко считает, что одними из самых тяжелых периодов станут первые два месяца зимы.

Речь идет о периоде с декабря по январь этого года, когда и ожидаются долговременные отключения света,

– добавляет Олег Попенко.

Обратите внимание! На ситуацию с электроэнергией в Украине будет влиять немало факторов – это как погодные условия, так и вероятность будущих обстрелов. .