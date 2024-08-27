У ДТЕК повідомили, що тепер Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області повертаються до стабілізаційних відключень. Це означає, що графіки у цих областях знову діятимуть.

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Екстрені відключення скасовано

У компанії ДТЕК о 22:09 зазначили, що у Києві, а також Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччини екстрені відключення скасовано. За командою Укренерго тепер відбувається перехід до графіків стабілізаційних відключень.

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– написали у ДТЕК.

Компанія ввела екстрені відключення у Києві, а також 4 областях 27 серпня о 15:07. У ДТЕК наголосили, що відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі, а також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

До слова, в Укренерго розповіли, що 28 серпня по всій Україні цілий день діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Так, протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

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