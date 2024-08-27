В Укренерго зазначили, що у всіх регіонах будуть діяти 2 черги відключень впродовж усієї доби.
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Чи вимикатимуть електроенергію 28 серпня
В Укренерго повідомили, що у середу будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання,
– підкреслили в компанії.
До того ж, там зазначили, що протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень
Крім цього, в Укренерго наголосили і попрохали споживачів, аби ті, коли з'являється світло за графіком, споживали його ощадливо.
Також там наголосили, що не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.