В Укрэнерго отметили, что во всех регионах будут действовать 2 очереди отключений в течение всех суток.

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Будут ли выключать электроэнергию 28 августа

В Укрэнерго сообщили, что в среду будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления,

– подчеркнули в компании.

К тому же, там отметили, что в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений

Кроме этого, в Укрэнерго отметили и попросили потребителей, чтобы те, когда появляется свет по графику, потребляли его экономно.

Также там отметили, что не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно.