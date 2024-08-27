В Укрэнерго отметили, что во всех регионах будут действовать 2 очереди отключений в течение всех суток.
Смотрите также В Киеве – экстренные отключения света: действуют ли графики 27 августа
Будут ли выключать электроэнергию 28 августа
В Укрэнерго сообщили, что в среду будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления,
– подчеркнули в компании.
К тому же, там отметили, что в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений
Кроме этого, в Укрэнерго отметили и попросили потребителей, чтобы те, когда появляется свет по графику, потребляли его экономно.
Также там отметили, что не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно.