Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона. По ее словам, ситуация по энергетическому сектору в Украине сложная, но контролируемая.

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В Украине проводят оценку повреждений после атаки россиян

Вчерашняя атака – одна из самых массированных атак именно на энергетику. 127 ракет, 109 дронов было выпущено врагом, многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе, значительных повреждений,

– сказала Гринчук.

Она отметила, что вчера Укрэнерго было вынуждено ввести графики экстренных и аварийных отключений для защиты целостности системы.

Также чиновница добавила, что в Украине будут действовать графики плановых отключений, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

Представитель Министерства энергетики сообщила, что сейчас осуществляется оценка повреждений на всех объектах.

Важно! На участках, где это возможно, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу энергосистемы.

"Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", – добавила она.

Гринчук отметила, что энергетика снова под атаками врага, ситуация сложная, но контролируемая.