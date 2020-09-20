Бахрейн – це місцерозташування легендарної цивілізації Дільмун, відомої ще прадавнім шумерам. Нинішнє ж королівство має зовсім інші проблеми та ризики.

Бахрейн – острівне королівство на Близькому Сході біля Саудівської Аравії та Катару з населенням всього 1,7 млн людей. До Саудів можна дістатися через міст. Незалежність від Британії отримало доволі пізно – у 1971 році. Але до цього, острів мав велику історію та був відомий ловцями перлин, які занурювалися за ними у воду. 24 канал продовжує серію матеріалів про країни Близького Сходу.

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Як розвивалася країна

Повна назва території звучить як "мамлякату-ль-Бахрейн", що означає "королівство двох морів". Прадавні шумери вважали його "островом раю", куди потрапляють на вічне життя лише найкращі, він був одним з центрів їх цивілізації ще 5 тисяч років тому.

Послідовно входив до складу Асирії, Вавілону та пізніших держав, включаючи Персію. З VII століття нашої ери жителі Бахрейну приймають іслам і починається арабська ера. З 1541 до 1602 року Бахрейном володіли португальці, поки їх не вигнали перси.

Далі острів переходив з рук у руки між ними та арабами. XVIII століття відзначено посиленням родини Аль-Халіфа – майбутніх місцевих монархів. Щоправда, вони ствердився на троні лише у 1820 році.

Британська колонізація та протекторат тривали аж до 1971. Саме в землі Бахрейну у 1932 знайшли першу нафту Перської затоки. Це було якраз вчасно, бо саме тоді світовий ринок перлів – основний прибуток Бахрейну до нафти – зруйнувався.

Після проголошення незалежності, Іран та Ірак намагалися анексувати Бахрейн, як свої давні землі. У відповідь була створена Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Бахрейн не відразу став королевством, а лише у 2002 році.

Економіка та політика Бахрейну Щодо економіки, то вона заснована на нафті, газі, перлах, банках та туризмі. За даними МВФ, ВВП на душу населення в Бахрейні дозволяє королівству замикати Топ-20 країн світу – 52 тисячі доларів США. У зовнішній політиці, Бахрейн зрідка виступає проти волі Саудівської Аравії та ОАЕ і в основному слідує вказівкам Ер-Ріяду.

Занадто гучний саудівський голос

Два королівства занадто тісно поєднані / Фото Shutterstock

Головна подія цього місяця на Близькому Сході – "узаконення" відносин Ізраїлю та деяких арабських держав. Віносини тривали давно та майже відкрито. Але те, що ізраїльтян визнали не лише в Еміратах, але й на Бахрейні лежить дещо більше, ніж просто підписання документів. Це може бути поступова зміна парадигми у єврейсько-арабському світі.

Бахрейнське рішення приєднатися до ОАЕ не могло пройти повз погодження з боку монархів у Саудії – занадто близькі стосунки між двома монархіями. Дуже повільно, але Сауди рухаються в тому ж напрямку, передаючи свій настрій та волю через найближчих союзників.

Якщо Єрусалиму вдасться забрати й головний приз – визнання з боку головної країни Перської затоки – це буде серйозним ударом по палестинцям. Хранителі Двох Святинь 75 років були головними палестинськими адвокатами у світі.

Тепер же головна саудівська вимога до Ізраїлю – прийняти створення Палестинської держави в історичних кордонах (тобто до 1965 року – 24) – виглядає все більш нереальною.

Втім, поспішати приєднуватись Саудівська Аравія не буде – занадто релігійна країна не ризикуватиме внутрішнім спокоєм. Це відображено і рідкісних заявах Короля Саудівської Аравії Салмана. У одній з розмов із Трампом він зазначив, що його країна "стоїть на позиції, що палестинці мають легітимне право на незалежну державу з Єрусалимом як столицею".

Чому ж Манама не могла діяти самостійно? Є пояснення: вона у дечому сильно завдячує Ер-Ріяду.

Фактично залежні Більшість своєї автономії, Більшість своєї автономії, пише NYT, Бахрейн втратив приблизно 10 років тому під час Арабської Весни. Правителі Манами попрохали Саудів про допомогу з придушенням протестів. Ціна за такі послуги була високою і Бахрейн заплатив її. Майже вся домашня опозиція була або знищена або маргіналізована. Це ж стосується і шиїтської більшості населення (монархія Бахрейну – правляча меншість суннітів).

Як і у великих сусідів, шиїти в Бахрейні переслідуються через можливі та реальні зв'язки з Іраном. Тим часом, королі Бахрейну останні 25 років вказували на тісніші зв'язки з Тель-Авівом та Єрусалимом. В королівстві існує навіть невеличка єврейська громада! Її найбільш яскрава представниця – Хоуда Езра Ебрагім Нону, єврейка-послиня Бахрейну в США до 2013 року.

Відносини Ізраїлю та Бахрейну розвивалися 25 років / Колаж Press TV

Як і з ОАЕ, корені лежать у 1990-х. А саме у 1994 році, коли перший ізраїльский чиновник прибув до Бахрейну. Через багато років, у 2017, відбувся зворотній візит. Потім на острові відбулася конференція за участі США для просування їх плану по розвитку палестинських територій. Цим Бахрейн махнув рукою на палестинські застереження.

Бахрейнці просунулись у цій справі набагато далі за інші країни Затоки, – погоджується для NYT Майкл Стівенс з Королівського Об'єднаного Інституту оборонних досліджень.

Втім і тут є ложка дьогтю: дослідник Саудівської Аравії в Університеті Техасу A&M Грегорі Гаузе підкреслив для NYT, що ініцаітива Бахрейну по встановленню стосунків з Ізраїлем могла бути погоджена "на рівні нижчим за короля", бо для цього це неприйнятно та неможливо. Острів залишається не більше, ніж державою-клієнтом для Саудів, незважаючи на формальну незалежність.

До ковіду, нічне життя Бахрейну було дуже насиченим / Фото ArrestedWorld

Останнім часом Бахрейн перетворився ще й на саудівську ігрову зону: там менш жорсткі правила, жінкам не треба повністю закриватися, продають алкоголь у спецготелях та ресторанах.

Не кажучи вже про нічні клуби Бахрейну, куди жителі Аравії – принаймні, до коронакризи – їздили чи не щовихідних відпочити та випустити пару від домашніх обмежень та заборон. Це хоч і дозволяє заробляти туристичній галузі Бахрейну, але не піднімає рівень країни.

Майже без запасів: королі та економіка

Як мовилося вище, Бахрейн першим став видобувати нафту в регіоні, але власні запаси майже вичерпані і навіть можуть закінчитись вже 10-15 років!

Зрозуміло, що країна не змогла би підтримувати свій високий рівень життя без постійних саудівських дотацій. Перетворення у фінансовий центр регіону не задовільняє всіх потреб Бахрейну.

Коронавірус, до того ж, знищив майже всі зусилля Мінфіну по збалансуванню бюджету, а число випадків – майже як у маленького Катара. Програма широкого тестування збільшила урядові витрати в той самий час коли уряд активно намагався їх зменшити.

Королівство точно буде набагато менш привабливим для інвесторів, ніж його сусіди, особливо – Катар та ОАЕ.

Майже 70% прибутків йде від нафти та газу. Падіння цін на "чорне золото" та висока собівартість видобутку його в Бахрейні, головним чином з-під води, призвели до суттєвого зниження прибутків. За даними Мінфіну, на 29% до 2,4 млрд доларів США, нафтогазові прибутки впали ще більше – на 35%. Туризм зупинився. Обережні очікування кажуть нам, що якщо пандемія ковіду зупиниться, Бахрейн зможе відновити свою економіку лише на 3,5%.

Вже п'ять років як ця держава переживає економічну скруту: держборг більше за 100% ВВП, а облігаціям присвоєний не те що "сміттєвий", а "небажаний" статус міжнародними кредиторами. Довелося вводити аж 5% податок на додану вартість та урізати щедрі субсидії. Щоправда, в уряді не стали вводити теж саме для фізосіб та корпорацій. Fitch прогнозує дефіцит у 15,5% від ВВП вже у 2020 році.

Політика жорсткої економії майже неможлива на острові, бо суннітський правлячий клан ризикує розбурхати завжди готову до протесту шиїтську більшість.

У 2007 році, до великої фінансової кризи, економіка Бахрейну зростала до 8% на рік! Минулий рік, на противагу, показав зростання лише на 1,9%, що змусило Манаму звертатися по допомогу до КСА та ОАЕ на 10 млрд доларів США.

Бізнес та нічого більше: як Бахрейн заманює інвесторів

Остання економічна інновація від Бахрейну / Фото Consultancy-me.com

Втім, є деякі приводи для оптимізму: після кризи 2009 року, Бахрейн посилив свій банківський сектор (нині – шоста частина ВВП), розвиває цифровізацію та міжнародний туризм з меншою кількістю обмежень для туристів із Заходу. Щоправда, якість життя залишає бажати кращого: лише 68-ме місце у рейтингу фінансової привабливості. Тель-Авів лише на дві сходинки вище, це може втішити бахрейнців.

В країні багато точок роздрібної та інтернет-торгівлі. Звісно, фірмовими товарами є східні сувеніри, а також годинники та ювелірні прикраси. Ізраїль, скоріш за все, матиме простір для розвитку фінтеху, електронної комерції та інших подібних речей.

"Прибутки не прийдуть відразу, на це потрібно 4-5 років, – застеріг у коментарі Haaretz Насер Сайді, економіст з Дубаю. – Їм все одно доведеться зіткнутись з коригуванням бюджетного дефіциту".

У 2019 році Бахрейн створив FinTechBay – центр для таких компаній з офісами, нетворкінгом та лідерами галузі. Втім, це поки що лише початок: королівство знаходиться на 153-ому місці щодо розвитку галузі, тоді як ізраїльтяни – далеко попереду на 18-му. Ініціатива вже отримала підтримку кредитора-гіганта з Британії Standard Chartered, що буде надавати допомогу стартапам-резидентам. Значний інтерес у регіоні є до відновлювальної енергетики та технологій опріснення води.

Але найважливіше – через Бахрейн можна буде вести бізнес з Саудівською Аравією навіть без офіційного визнання. Недарма Бахрейн піднявся на 43-те місце у рейтингу Doing Business – на 19 сходинок краще ніж у 2019. Здається далеко не супер, але якщо згадати, звідки острів починав…

Залишається спостерігати, наскільки серйозною виявиться нормалізація з Ізраїлем і чи зможе Бахрейн віднайти свій власний голос у тіні могутніх Саудів.